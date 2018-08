West Nile, mozione del Pd: “La Regione non abbandoni i Comuni"

VENEZIA - “Il problema della West Nile è stato a lungo sottovalutato. Adesso che siamo in emergenza la Regione batta un colpo: per le azioni di prevenzione e contrasto serve una regia unica, non si possono lasciare soli i Comuni. Occorrono interventi coordinati, che abbiano carattere strutturale e non straordinario, che coinvolgano non solo le amministrazioni locali venete ma anche le altre Regioni dove si è manifestata l’infezione”. Questa la richiesta contenuta in una mozione del gruppo consiliare del Partito Democratico, primo firmatario Bruno Pigozzo.

“Nel 2018 il virus è stato particolarmente aggressivo, con ben otto vittime e 132 persone infettate con una diffusione in tutte le province, a esclusione di Belluno. Ma è assai probabile che le dimensioni reali del contagio siano più ampie. Il Veneto è stato colto di sorpresa, nonostante la West Nile non sia una novità: i primi casi risalgono ormai a dieci anni fa. Nonostante ciò la Giunta si è mossa in ritardo, abbandonando al proprio destino i Comuni, specie quelli più piccoli, che non hanno le risorse necessarie per effettuare un’azione di disinfestazione in proprio, che sia efficace e continuata nel tempo. Inoltre interventi a macchia di leopardo, senza una regia, rischiano di essere soltanto uno spreco di soldi. I fondi per la prevenzione e contrasto devono essere stanziati nel bilancio regionale, non siamo di fronte a un fatto eccezionale e non possiamo farci trovare impreparati. Dopo i numerosi allarmi - ricorda Pigozzo - solo il 24 agosto l’assessorato alla Sanità ha annunciato un Piano straordinario di disinfestazione a tappeto, che potrebbe partire a inizio settembre. Finalmente è arrivata un’assunzione di responsabilità, tuttavia un intervento straordinario a fine estate non può essere risolutivo”.

Da qui il sollecito del gruppo dem, per l’istituzione di una cabina di regia presso l’assessorato regionale alla Sanità e il finanziamento di azioni di disinfestazione da svolgere in collaborazione con i Comuni veneti, “coordinando tempi e metodologie ed armonizzando le proprie iniziative con le altre Regioni italiane coinvolte dallo stesso problema”.