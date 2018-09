West Nile, M5S chiede le dimissioni di Coletto: "Regione Veneto colpevole"

"Accuso in maniera chiara la Regione del Veneto e la ritengo colpevole di questa situazione di emergenza": così la consigliera regionale del M5S Patrizia Bartelle che sulla vicenda West Nile chiede le dimissioni dell'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto. "Dopo un parto durato mesi, e non pochi giorni come la trasformazione della larva della zanzara in insetto adulto vettore di malattie infettive, arriva il piano della regione, a supporto dei comuni veneti, per la disinfestazione. Oserei dire fuori tempo massimo visto quanto è accaduto, in termini numerici di contagiati e decessi, a quei cittadini già affetti da altre malattie".

Per Bartelle "sin da subito si poteva intervenire con un piano coordinato di intervento per un territorio già mappato e definito da anni, sia basato su studi e riscontri presentati al pubblico nel 2009, sia da parte del dipartimento di prevenzione che utilizza da anni un sistema di vigilanza e monitoraggio".

"Fare un piano d'intervento come quello che sto leggendo sui giornali, sulle zone scelte in base alle denuncia dei contagiati o dei decessi, - osserva Bertelle - significa dimostrare incapacità organizzativa a tutti i livelli, in un settore fondamentale come è la sanità. Vorrei leggere nei prossimi giorni dell'azione intelligente del presidente della regione Veneto, che chiede le dimissioni dei vertici della sanità veneta, assessore compreso, per rispetto alle vittime innocenti di questa mala gestione del problema sanitario".