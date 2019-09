Weekend tragico in montagna, muoiono quattro persone in due incidenti

Giornata nera, ieri, sulle montagne italiane. Due incidenti, con un totale di 4 vittime - una coppia di amici scalatori in Primiero, e marito e moglie in Valsesia - hanno trasformato il finale di stagione in uno dei week end più tragici dell'anno. In Trentino, sul Sass Maor, Pale di San Martino, hanno perso la vita due alpinisti veneti, caduti mentre erano in cordata lungo la via Scalet-Biasin.

I corpi sono stati trovati stamani dai soccorritori, ma l'incidente è avvenuto venerdì, quando il Soccorso Alpino era stato allertato dal gestore del rifugio Velo della Madonna che non aveva visto rientrare i due. Le vittime sono i padovani Michele Chinello, 51 anni, infermiere del Suem e operatore dl Soccorso in montagna, e Carlo Gomiero, 30 anni, di Villafranca Padovana, che stava lavorando come cuoco nello stesso rifugio trentino.

Stavano salendo sulla via Saclet-Biasin quando, per cause da accertare, sono precipitati nel vuoto per oltre un centinaio di metri. I corpi sono stati recuperati con l'ausilio di quattro tecnici di elisoccorso del Soccorso Alpino e due operatori della Stazione di Primiero Area operativa Trentino orientale. Commosso il ricordo di Chinello pubblicato sul profilo Facebook del Soccorso alpino Veneto.

"Non vorremo mai scrivere queste righe. La nostra famiglia oggi piange una grande persona. Il nostro Michele Chinello e un suo compagno di cordata hanno perso la vita durante la scalata della via Scalet-Biasin, sul Sass Maor. Michele aveva 51 anni, apparteneva al Soccorso alpino di Padova, era infermiere al Suem di Padova e fino allo scorso anno era stato impegnato come tecnico di elisoccorso nella base di Verona".

Potrebbe essere il risultato di una sottovalutazione del pericolo, invece, l'incidente in cui sono morti nel Vercellese due turisti belgi, marito e moglie 76enni, trovati senza vita stamani dai vigili del fuoco e dal Soccorso alpino a Rassa, una zona impervia della Valsesia. Erano stati visti l'ultima volta ieri all'ora di pranzo in un ristorante della zona. Si erano avventurati tra le valli, in un sentiero ricco di insidie, con ghiaia e erba scivolosa, forse sottovalutando il pericolo del tracciato. Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, uno dei due sarebbe scivolato per alcuni metri, tirandosi dietro l'altro.