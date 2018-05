Weekend in pista a Vittorio Veneto e Villorba

VITTORIO VENETO - Doppio appuntamento in pista per le società giovanili della Marca. Domani, sabato 5 maggio, agli impianti sportivi di Piazzale Consolini a Vittorio Veneto, va in scena una tappa del Trofeo Giovanile Veneto per le categorie cadetti e ragazzi.



La manifestazione, organizzata da Vittorio Atletica in collaborazione con il Comitato provinciale Fidal, è anche valida per il campionato di società. Inizio alle 15.45. Domenica 6 maggio, agli impianti sportivi di Catena di Villorba, spazio invece alle divertenti attività di “ABiatletiCa” per gli esordienti A e del “Giocatletica” per gli esordienti B e C.



Organizzano l’Atletica Villorba e l’Atletica Ponzano, insieme al Comitato provinciale della Fidal. Inizio alle 10.00.