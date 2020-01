Weekend con la super nebbia

Un grande anticiclone ha deciso di svernare sul nostro Paese e ormai dall’inizio dell’anno staziona su tutte le regioni, garantendo un tempo decisamente stabile. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nel corso del weekend la presenza dell’alta pressione si farà ancora più forte. Sabato al Nord sarà la nebbia a dominare il cielo della Pianura Padana e qualora si dovesse sollevare le nubi basse e un cielo coperto prenderebbero il suo posto. Poche novità infine anche per domenica, la nebbia si farà via via più persistente e fitta sulla Pianura Padana, avvolta da una cappa di smog avvelenato.

Sole prevalente salvo qualche annuvolamento temporaneo sul resto delle regioni.l team del sito www.iLMeteo.it avvisa che le temperature saliranno sopra la media del periodo e prevede valori massimi fino a 13-15°C al Centro-Sud ove sarà più soleggiato, fino a 10-11°C sulle Alpi e valori decisamente più bassi e piuttosto freddi nelle zone dove la nebbia sarà più presente. In anteprima il team annuncia un tempo pressoché stabile anche nella prossima settimana, a parte qualche pioggia sulla Sicilia e sulla Calabria.