Week end con il botto per il Germinal Karate Castelfranco

CASTELFRANCO - È stato un fine settimana di grandi soddisfazioni per il Germinal Karate Castelfranco, protagonista ad Arezzo nella prima tappa del Grand Prix Interregionale, e a Padova nei Campionati Regionali di tutte le categorie di Kata.



Ad Arezzo ha preso il via l'edizione 2019 del Grand Prix, che si svolgerà in quattro regioni: Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.



Il Germinal Karate Castelfranco ha raccolto ben 12 medaglie, e pur potendo schierare solo la squadra di Kumite (combattimento) si è piazzato terzo nel medagliere per club.



Queste le medaglie singole:

Oro: Matteo Simionato (61kg junior)

Oro: Anthea Ferro (61kg u21)

Oro: Davide Andretta (60kg senior)

Oro: Alvise Toniolo (40kg esordienti)

Argento: Anthea Ferro (61kg senior)

Argento: Andrea Pizziolo (67kg senior)

Argento: Alessandro Gatto (94kg u21)

Argento: Laura Trentin (62kg cadette)

Argento: Alessandro Conte (45kg cadetti)

Bronzo: Matteo Silvestri (52kg cadetti)

Bronzo: Alessandro Gatto (94kg senior)

Bronzo: Davide Righetto (67kg u21)



Nel frattempo a Padova si è svolta la Selezione Regionale di tutte le categorie di specialità Kata (forma). La squadra del Germinal ha portato a casa due titoli di Campioni Regionali e ben cinque medaglie, qualificando quattro atleti alla Finale Nazionale. A loro va ad aggiungersi anche Pietro Binotto, già qualificato di diritto avendo vinto titolo italiano di categoria nel 2018.



Oro: Giovanni Trentin (senior)

Oro: Edoardo Graziotto (cadetti)

Argento: Sofia Stangherlin (esordienti)

Argento: Enrico Pizziolo (senior)

Bronzo: Riccardo Merola (junior)



Questo il commento del Direttore Tecnico Niki Mardegan: «Sabato sera ci sono state le premiazioni dei risultati delle Società del Veneto. Moltissimi i risultati dei Veneti e molti di questi provengono da Castelfranco, il nostro club vanta 12 medaglie Nazionali negli anni 2017/2018 e con Mattia Busato (tesserato con l’Esercito ma affettivamente nostro) anche 3 Internazionali. Un totale di 15 medaglie di prestigio! Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi».