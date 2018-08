Vuole suicidarsi nel fiume, catena umana di Carabinieri lo salvano in extremis

Un aspirante suicida è stato salvato nelle acque dell'Adige dai carabinieri di Legnago (Verona) che non hanno esitato a fare una catena umana in acqua per farlo desistere dal gesto e trarlo in salvo. I militari sono intervenuti a Terrazzo, in prossimità del ponte sull'Adige, dove era stato segnalato che un uomo si era immerso nelle acque del fiume per togliersi la vita.

Un brigadiere e un appuntato sono entrati in acqua per tentare di salvare l'uomo, tenendosi tra loro e formando una catena con le braccia per non venire trascinati via dalla forte corrente del fiume. Immersi nel fiume fino al bacino, i due militari hanno incominciato un'attività di negoziazione che è durata 30 minuti prima che l'uomo si convincesse, risalendo a riva. Ad attenderlo c'era un'ambulanza che lo ha poi portato in ospedale per accertamenti.