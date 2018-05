Vuole morire gettandosi sotto un treno, lo salvano all'ultimo

MOGLIANO - Vuole togliersi la vita gettandosi sotto il treno, un angelo custode riesce a salvarlo.



La scena lunedì pomeriggio alle 13.30 alla stazione di Mogliano. Il 60enne L.E. vuole togliersi la vita gettandosi dalla banchina di uno dei binari della stazione, proprio all’arrivo di uno dei convogli.



Un trentenne vede la scena e riesce a salvarlo. L’aspirante suicida resta però gravemente ferito ad una gamba e rischia di perderla.



L’uomo si sarebbe seduto sulla banchina, aspettando l’arrivo del regionale 2453 della tratta Udine-Venezia previsto per le 13.34.



E si è lasciato andare: nel frattempo il macchinista frena di scatto molto prima del previsto. In quell'attimo il 30enne A.V. si accorge dell’accaduto e riesce a strattonare il 60enne che nel frattempo urla di volerla fare finita.



Poi scattano i soccorsi. L’uomo viene preso in custodia dai sanitari del l118 che lo ricoverano a Mestre. Sarebbe gravemente ferito ad una gamba ma non sarebbe in pericolo di vita, secondo il Gazzettino.



Indagano gli uomini della Polfer di Mestre, intervenuta insieme ai carabinieri di Mogliano Veneto.