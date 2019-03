Vuole farsi selfie con giaguaro: aggredita

Un selfie che poteva costargli la vita, quello che ha cercato di farsi una donna di 30 anni al Wildlife World Zoo, Aquarium & Safari Park, vicino a Phoenix, in Arizona. L'imprudente fotografa, ha infatti superato le recinzioni per immortalarsi con un giaguaro, che l'ha aggredita ferendola a un braccio. In un video che ha ripreso l'incidente, si vede uno squarcio sull'avambraccio sinistro della donna mentre si contorce a terra per il dolore. La notizia è stata confermata dai funzionari dello zoo che hanno assicurato che il grosso felide non sarà abbattuto.



"Ho sentito questa giovane ragazza urlare 'Aiuto, aiuto, aiuto' e visto il giaguaro con gli artigli attorno al suo braccio", ha detto Adam Wilkerson alla televisione di Fox 10. La madre di Wilkerson ha distratto l'animale lanciando una bottiglia d'acqua attraverso la gabbia, e la donna è stata portata via. Nel filmato del cellulare si vede in seguito l'animale che mastica la bottiglia d'acqua di plastica.



L'identità della donna non è stata resa nota, ha detto Shawn Gilleland, portavoce del Rural Metro Fire Department, l'agenzia che ha risposto all'incidente. È stata portata in un ospedale e curata, poi è tornata allo zoo per scusarsi. "Voleva fare un selfie o una foto dell'animale, e ha messo il braccio vicino alla gabbia e il giaguaro è riuscito a raggiungerlo", ha detto Gilleland.



In una dichiarazione, lo zoo ha detto che il giaguaro femmina non ha mai lasciato il suo recinto e l'incidente sarà oggetto di un'indagine approfondita. "Possiamo assicurare che non succederà nulla al nostro giaguaro", ha scritto su Twitter, rispondendo alle preoccupazioni che l'animale potrebbe essere abbattuto.