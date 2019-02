Vuoi gestire il rifugio del Pizzoc?

FREGONA - Il comune di Fregona cerca un nuovo gestore per il rifugio “Città di Vittorio Veneto”, posto sulla sommità del monte Pizzoc, e per gli oltre 2mila metri quadrati di verde che lo circondano. I soggetti interessati possono candidarsi entro le 12 del 27 febbraio, presentando in municipio la propria offerta (bando completo sul sito internet del comune).

Il rifugio verrà dato in affitto per sei anni, ad un canone di complessivi 60mila euro. Oltre a cucina, a due sale ristorante e ad un locale per il ricovero di fortuna, il “Città di Vittorio Veneto” conta al piano superiore 25 posti letto e sei bagni. L’edificio – si legge nell’avviso pubblicato dal comune – verrà consegnato privo di attrezzature e di arredamento.

Viene inoltre precisato che non è servito dall’acquedotto, quindi le cisterne vanno periodicamente ricaricate dal gestore, mentre l’impianto elettrico è alimentato da un generatore a gasolio. Il comune ha previsto che il rifugio debba rimanere aperto per almeno 5 mesi all’anno a partire dal primo maggio.

Nel periodo invernale, cioè dal primo dicembre al 30 marzo, il rifugio dovrà invece rimanere chiuso a causa della potenziale impraticabilità della strada per neve o ghiaccio, salvo deroghe concesse dall’amministrazione comunale dall’8 dicembre al 9 gennaio.