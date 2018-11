Volontariato di Treviso si mobilita per le popolazioni bellunesi colpite dal maltempo

TREVISO - “Ho subito chiamato gli amici del Csv di Belluno, comunicando loro che i volontari e le associazioni aderenti a Volontarinsieme - CSV Treviso sono a disposizione per sostenere le comunità colpite dal maltempo dei giorni scorsi".



"Il Direttivo bellunese ha accolto la disponibilità, anche se per il momento le squadre di volontari sono organizzate e la macchina dei soccorsi è operativa e al completo – afferma Alberto Franceschini Presidente di Volontarinsieme CSV Treviso – In ogni caso rimaniamo a disposizione e invito tutte le associazioni a noi affiliate ad effettuare un versamento, ciascuna nelle sue possibilità, al conto corrente attivato dalla Regione Veneto e destinato alle popolazioni in difficoltà, soprattutto nell’agordino e nel feltrino”.



Così il presidente Franceschini, che si è messo in contatto con i colleghi bellunesi per offrire solidarietà e aiuti concreti, attraverso il grande esercito del volontariato.



Il conto corrente è ormai noto a tutti, con iban IT 75 C 02008 02017 000105442360 intestato alla Regione Veneto e destinato al “Veneto in ginocchio per maltempo ottobre/novembre 2018”.



Sono già molti i volontari della Protezione Civile, Alpini e ProLoco della provincia di Treviso, che stanno operando nel bellunese, in particolare, per aiutare i soccorsi in questi giorni successivi alle alluvioni e trombe d’aria.