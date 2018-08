Volontari da tutto il mondo a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - A Vittorio Veneto Legambiente, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Consulta dell’Associazionismo Culturale Vittoriese, organizza dal 31 luglio al 13 agosto il secondo campo di volontariato internazionale ambientale. 11 ragazzi provenienti da un po’ tutto il mondo (Messico, Spagna, Cina, Russia, Ucraina, Turchia, USA), coordinati da 2 responsabili di Legambiente, per 14 giorni saranno alloggiati nella struttura dell’area Fenderl e saranno impegnati nel prendersi cura dei sentieri che partono dal parco e salgono sul Monte Altare.

"Questo progetto – spiega Massimo De Nardi, presidente di Legambiente del Vittoriese – intende arricchire la comunità locale, mettendola in comunicazione diretta con le diverse culture del mondo in uno scambio culturale innovativo".

Trascorrere un paio di settimane della propria estate in un campo di lavoro di Legambiente vuole dire anche avvicinarsi alla sostenibilità, che deve essere parte dei gesti della vita quotidiana. Con questo obiettivo diventano molto importanti l’uso delle risorse, dall’acqua all’energia, dai prodotti che vengono acquistati ai mezzi di trasporto utilizzati.

Si tratta di un modo nuovo di viaggiare che il turista tradizionale non conosce, un modo per conoscere appieno la cultura, le tradizioni e i prodotti del posto dove si va in vacanza, contribuendo, però, alla tutela e alla valorizzazione dello stesso, nonché creando un momento di scambio utile al superamento delle barriere interrazziali. Per molti è anche un modo per sentirsi utili alla causa ambientale che, sempre più, viene vissuta come un dovere per i giovani di tutto il mondo. Non si tratta di solo turismo, né di solo lavoro, ma di qualcosa che ha un po' dell'uno e dell'altro e che vale molto di più delle due cose separate.

"La sistemazione dei vecchi sentieri sul Monte Altare – conclude De Nardi – fa parte di un progetto che Legambiente e gli Scout di Vittorio Veneto vorrebbero cercare di concretizzare nei prossimi anni: la creazione di un parco che comprenda la porzione di territorio che va da Ceneda a San Lorenzo e Olarigo e con al centro proprio il Monte Altare".