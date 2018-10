Volley / L'Italia conquista la finale mondiale

TREVISO - Domani si giocheranno il titolo mondiale. Sarà Italia-Serbia a decidere quale sia la squadra nazionale di volley femminile più forte del mondo. Così hanno decretato le semifinali di quest'oggi in Giappone.



La Serbia ha sconfitto l’Olanda 3 a 1, mentre le azzurre hanno superato al tie break (17-15) le fortissime cinesi, campionesse olimpiche in carica. Tra l'altro le cinesi nel quarto parziale hanno annullato un match point azzurro, andando poi a chiudere 31-29 una gara infinita.



Questa è un'Italia che parla veneto. Mazzanti è infatti il coach che ha portato a Conegliano lo scudetto femminile. E del roster della Imoco fanno parte anche due delle protagoniste assolute della sfida con le cinesi (e dell’intero cammino azzurro a questi mondiali): Miriam Sylla, autrice oggi di 23 punti e Anna Danesi: per lei 12 punti. Per non parlare del libero Moki de Gennaro, da anni una garanzia a livello internazionale. Nel roster anche l'ex Serena Ortolani (a Conegliano nel 2015-17).



Non ci sono parole invece per Paola Egonu, genitori nigeriani ma nata in provincia di Padova: il suo score personale stamani ha segnato la stratosferica cifra di 44 punti.



La finale si gioca sabato, ore 12.40, a Yokohama.