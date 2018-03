Vola l'export, Treviso settima provincia in Italia

TREVISO - Le esportazioni trevigiane chiudono il 2017 con una crescita del +5,6% sul 2016 e sfiorando quota 13 miliardi (12,9 mld.). Con questo valore, Treviso si conferma settima provincia in Italia per vendite all’estero, e seconda in Veneto dopo Vicenza. L’export bellunese si conferma invece stabile (+0,9%), sui livelli record già conseguiti lo scorso anno, con un valore degli scambi prossimo ai 4 miliardi di euro (3,9 mld.)



L’export italiano cresce del 7,4% su base annua, sostenuto da autoveicoli e prodotti petroliferi raffinati (Sicilia). Se si considera tuttavia il dato congiunturale (IV trimestre su III trimestre 2017), al netto delle vendite di energetici, la dinamica export più sostenuta si registra nell’Italia nord-orientale (+5,7%). Il Veneto chiude così il 2017 con un export a quota 61,3 miliardi, in crescita del +5,1% sull’anno precedente, e pari al 13,7% dell’export nazionale (secondo solo alla Lombardia).



Dopo Milano e Torino, si posiziona subito una provincia veneta (Vicenza), con 17,7 miliardi di export ed una crescita del +5,6% sul 2016. Seguono Brescia, Bergamo e Bologna, per poi trovare Treviso al settimo posto, con 12,9 miliardi di export, in crescita come Vicenza del +5,6%. I primi 6 settori dell’export trevigiano sono macchinari industriali (+3,3%), mobili (+3,0%), elettrodomestici (+12,9%), calzature (+6,2%), carpenteria metallica (+9,2%) e abbigliamento (uno dei pochi in negativo, -1,4%). Insieme queste voci rappresentano il 60% dell’export trevigiano. Da evidenziare la performance delle bevande, Prosecco in particolare: +6,9% la variazione annua dell’export, cui si associa il +6,5% delle vendite di prodotti alimentari. Il sistema agro-alimentare trevigiano ormai esporta beni per un valore prossimo a 1,2 miliardi di euro.



In termini di mercati di sbocco del manifatturiero trevigiano, torna in equilibrio la crescita fra mercati Ue28 (+5,4%) e mercati extra-Ue (+6,1%). Nell’ambito dell’Unione europea risultano sostenuti gli scambi verso la Francia (+6,5%) e verso la Polonia (+20,8%). La crescita a due cifre verso i Paesi Bassi (+17%) è tutta da analizzare, per il possibile effetto-Rotterdam (merci in uscita dal porto verso altre destinazioni). Con il segno negativo l’export verso il Regno Unito: -0,3%. Un segnale troppo debole per sovra-interpretarlo anzitempo come conseguenza di Brexit.



In ambito extra-Ue è da segnalare la ripartenza degli scambi trevigiani verso la Russia: dal -7,7% dello scorso anno si passa al +15,9%. Bene le vendite verso gli USA (+10,4%). In debole flessione invece l’export verso i Paesi Opec (-2,0%). Differenziate infine le dinamiche export in Asia orientale: molto vivaci (a due cifre) verso alcune “tigri asiatiche” (Thailandia e Indonesia), del +9,2% verso Cina e Hong-Kong, in forte flessione -29% verso l’India.



“Il sistema produttivo di Treviso-Belluno è davvero una macchina da export, capace di generare vendite nei mercati internazionali prossime ormai ai 17 miliardi di euro. – commenta il presidente della Camera di Commercio di Treviso - Belluno, Mario Pozza. L’aggancio con la domanda estera è fondamentale – aggiunge – non solo perché ci permette di allenare continuamente la nostra competitività, ma ci permette di consolidare partnership importanti, con estensione dei loro effetti positivi all’intera filiera”.