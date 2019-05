Vola giù dalla basilica, 25enne muore sul colpo in piazza a Venezia

Tragedia ieri mattina, sabato, presso la basilica San Giovanni e Paolo a Venezia. Un ragazzo di 25 anni è precipitato dalla facciata della chiesa e si è schiantato al suolo trovando la morte immediata.

Il dramma si è consumato alle 7 del mattino e pare che nessuno abbia assistito alla scena. Il cadavere è stato trovato subito dopo.

Sul caso sta indagando la polizia. Il giovane, di nazionalità tedesca, si sarebbe arrampicato e poi sarebbe volato giù per cause non ancora chiare.