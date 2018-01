"Lo voglio più bianco". Corsa allo sbiancamento del pene

Non è che lo vogliono più lungo o più grosso. Lo vogliono più bianco. E’ uno strano trend quello che si sta registrando al Lulux Hospital di Bankok, in Tailanda, dove circa 100 uomini al mese si recano per sbiancare i propri genitali. Il costo dell’intervento è di circa 540 euro.

L’ospedale di Bankok ha iniziato a proporre il trattamento sei mesi fa, riscuotendo un inaspettato successo: ogni giorno ci sono tre o quattro uomini che arrivano per farsi schiarire il membro. Grazie a un laser, che viene utilizzato in cinque sessioni, il pene acquista un colore più chiaro e vengono eliminate quelle “parti scure” che pare siano un vero problema per molti uomini.

L’ospedale era stato al centro di un dibattito lo scorso anno, quando aveva proposto un trattamento per la “vagina 3D” che assicurava alle donne in carne dei genitali più consoni al loro aspetto: più rotondetti.