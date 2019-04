"Vogliamo diventare rockstar"

Francesco e Alberto

VITTORIO VENETO – La scorsa estate hanno debuttato con un tormentone estivo tutto vittoriese. Si sono fatti conoscere su Youtube, hanno suonato al Rock for Ail davanti a migliaia di persone. E ora hanno lanciato il primo brano del loro album. Francesco Freschet e Alberto Da Ros hanno appena 15 anni, ma le idee chiarissime. Almeno per quanto riguarda la musica.

Nei giorni scorsi hanno pubblicato il loro secondo video: Numero Primo. “Si tratta – spiega Francesco, autore del testo – di un brano-metafora della nostra società. Siamo a una festa e tutti sono uguali, indossano una maschera, simbolo di omologazione e di qualcosa dietro cui nascondersi. Solo un ragazzo è sé stesso, e per questo viene emarginato, bullizzato”. Il lieto fine però c’è: tutti i ragazzi si tolgono la maschera, e ballano insieme.

Per fare il video, i due 15enni hanno chiamato a raccolta una quarantina di coetanei. E le maschere – per fortuna era carnevale – le hanno chieste in prestito ai commercianti di Serravalle, che in quel periodo le avevano esposte fuori dai negozi. “Sono stati tutti collaborativi – spiegano i due ragazzi – e ci hanno dato fiducia senza remore”.

Raccoonti è il nome del gruppo dei due giovanissimi. Un nome che risuonerà.