Vive con uno scarafaggio nell'orecchio per 9 giorni

"Mi sentivo come se qualcuno avesse messo una scheggia di ghiaccio nel mio orecchio sinistro, ma era qualcosa di peggio". E' già, il suo intuito non mentiva affatto, trattandosi di uno scarafaggio. Questa la singolare e inquietante storia della 29enne Katie Holley, che lo scorso aprile, dopo essersi trasferita nella nuova casa di Melbourne, in Florida, avvertì la presenza di un 'ospite' inaspettato all'interno del suo orecchio sinistro. Una terribile scoperta avvenuta nella notte quando la ragazza, avvertito il fastidio all'orecchio, decise di andare in bagno per esaminarlo con l'aiuto di un cotton fioc.

"Quando tirai fuori il tampone di cotone, c'erano due pezzi marroni attaccati alla punta - racconta al magazine 'Self' - Qualche istante dopo, mi resi conto che erano gambe. Gambe. Gambe che potevano solo appartenere ad un avventuroso insetto che stava esplorando il mio canale uditivo".

Da lì la corsa al pronto soccorso e l'estrazione dello scarafaggio. Peccato, però, che l'incubo non fosse ancora finito. Con l'orecchio ancora malconcio, Katie ricorse ad un otorino che, dopo ben nove giorni, estrasse definitivamente i resti dello scarafaggio. "Ora mi sento meglio - confessa la ragazza - ma "penso che il mio orecchio guarirà più velocemente della mia psiche".