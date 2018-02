Vive per 30 anni con la madre morta mummificata

Per 30 anni ha vissuto con il corpo della madre in casa. E quando la scorsa settimana le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’abitazione, la salma della donna era praticamente mummificata, avvolta di drappi bianchi, con addosso delle scarpe blu. Una macabra vicenda quella che arriva dalla città ucraina di Mykolaiv e riportata oggi dalla stampa internazionale. Una donna 77enne, pensionata e disabile, avrebbe vissuto per 30 anni insieme alla salma della madre defunta, in mezzo alle immondizie, in una casa che era una discarica. I vicini di casa cercavano di prendersi cura della donna, lasciandole fuori dalla porta del cibo. Cibo che l0ha tenuta in vita per molti anni, considerando il fatto che la 77enne non aveva elettricità in casa, né gas e non usciva mai, né si faceva avvicinare da nessuno. La donna è stata portata in ospedale. Sul caso è stata aperta un inchiesta per omicidio.