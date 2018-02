Vittorio Veneto, va a far legna ma scivola e si ferisce con la motosega: reciso il tendine d'achille

VITTORIO VENETO - Stava tagliando degli alberi, quando qualcosa è andato storto: è scivolato e si è reciso con la motosega il tendine d’achille. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 10, in un bosco a Formeniga, in via della Colonia.

Stava tagliando un tronco, quando ha perso l’equilibrio e si è ferito. Immediati i soccorsi del Suem 118, che hanno recuperato l’uomo con un verricello e lo hanno trasportato con l’elicottero all’ospedale di Vittorio Veneto.