Vittorio Veneto, tre nuove rotatorie con l'uscita del traforo

VITTORIO VENETO - Anas ha messo sul piatto tre rotatorie per snellire la viabilità urbana vittoriese una volta che il traforo di Santa Augusta sarà aperto, così da ridurre l’impatto che potrà avere, soprattutto a Sant’Andrea, l’innesto su via Carso. Proposta che l’amministrazione Miatto ha bocciato.

«Ho detto ai tecnici di Anas di venirci a trovare per rendersi conto di dove avevano ipotizzato queste rotatorie. Sono venuti e si sono resi conto che, ad esempio, all’incrocio del Re del Gelato una rotatoria non ci sta» racconta il sindaco Antonio Miatto. Fin dal suo insediamento, il sindaco ha chiesto ad Anas soluzioni alternative allo svincolo che sarà realizzato dove oggi si trova il parcheggio del cimitero di Sant’Andrea. «Una interlocuzione complessa e tardiva» ammette Miatto.

«Al momento – prosegue –, credo che dobbiamo accontentarci di minimizzare le conseguenze di quello svincolo, ma non abbiamo nemmeno rinunciato ad eliminare la causa» dice, con riferimento ad una traslazione dello svincolo magari verso via Vittorio Emanuele II. Le ricadute di una rotatoria in via Carso si faranno sentire sul vicino campus scolastico e sull’antica Pieve di Sant’Andrea. Ecco che Anas ha proposto di lenire i problemi viabilistici con tre rotatorie, di cui si farebbe carico. La prima all’incrocio tra via Dante e via Vittorio Emanuele II, dove ci sono il Re del Gelato e la pizzeria Da Gennaro, la seconda tra le vie Dalmazia, Carso e Vittorio Emanuele II a lato del gommista e la terza tra via De Nadai e via Cansiglio, dove c’è il supermercato Coop. L’idea sarebbe così quella di drenare traffico, da e per il traforo, dal centro cittadino per portarlo lungo l’asse via Celante, via Cansiglio, via De Nadai, via Dalmazia e via Carso.

«Abbiamo fatto anche dei sopralluoghi – racconta Miatto -, ma non sempre ciò che si vuole è possibile», con riferimento ai limitati spazi almeno per la rotatoria del Re del Gelato. Il sindaco è stato convocato a Roma, da Anas, il 14 ottobre. «Spero – l’auspicio di Miatto – che abbiamo pensato a come poter risolvere il problema di via Carso».