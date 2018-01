Vittorio Veneto, tragedia a Longhere: uomo investito e ucciso da un'auto

VITTORIO VENETO - Tragedia in via della Vallata a Longhere, ieri sera, intorno alle 20, vicino alla chiesa. Un 69enne, Livio Tonon, pensionato di San Pietro di Feletto, è stato investito da una Ford Fiesta, guidata da una 20enne di Tarzo.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di soccorso messi in campo dal Suem 118.

L’uomo è morto praticamente sul colpo. Sul posto anche i Carabinieri, per i rilievi del caso. L'uomo si era recato dal medico, accompagnato da un amico, poi era tornato a casa con l'autobus.

Stava attraversando la strada proprio vicino alla fermata, a circa 200 metri da casa, quando è stato travolto dall'auto.

Fortissimo l'impatto che ha causato la morte del pensionato: probabilmente una delle cause dell'investimento è la scarsa visibilità nel punto in cui stava attraversando la strada.

Tonon aveva lavorato per anni come operaio nei cantieri, in galleria e nelle dighe.