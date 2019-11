A Vittorio Veneto torna il concerto di violino

VITTORIO VENETO – Nel 2020 il ritorno a Vittorio Veneto del concorso di violino, ma con una nuova veste. L’amministrazione Miatto annuncia di voler riportare l’evento musicale che per oltre trent’anni ha animato la “Città della musica”. Per questo ha già stanziato, a bilancio, 90mila euro per poterlo organizzare di qui a un anno.

L’ultimo Concorso nazionale di violino, era la 31esima edizione, si era svolto nel 2014. Poi il taglio per la mancanza di fondi. «Proponiamo un nuovo concorso di violino che avrà un formato diverso rispetto a quello passato, perché rimettere in piedi cose già morte non ha senso – spiega l’assessore alla cultura Antonella Uliana -. L’idea è di mantenere viva quella che è stata per Vittorio Veneto un’importante tradizione e far sì che si confermi sempre di più come “Città della musica”».

Verrà mantenuto il nome, ma ci saranno delle novità, come ad esempio il carattere internazionale. «La nostra idea – prosegue Uliana – è che diventi un evento di importanza internazionale, ma non necessariamente dalla prima edizione. Ora avvieremo tutto il percorso per definire la progettualità e anche trovare chi se ne occuperà.

Il comitato organizzatore non è stato ancora costituito, ma a breve sarà fatto un avviso per manifestazioni di interesse». Nel 2015 la giunta Tonon tentò di riavviare le Rassegne nazionali d’archi “Mario Benvenuti” stoppate nel 2008, ma dovette confrontarsi con poche adesioni e dunque annullare l’evento.

«Confidiamo – interviene il sindaco Antonio Miatto – che non ci siano grandi difficoltà quanto ad adesioni, anche perché andremo a selezionare il meglio del meglio». «Abbiamo pensato di creare un bando che sarà diramato a tutti i Conservatori italiani e l’idea – anticipa l’assessore alla cultura – e di legarlo ai violinisti che si sono diplomati con il punteggio massimo, dunque di avere l’eccellenza».