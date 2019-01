Vittorio Veneto, Tonon non si ricandida a sindaco

VITTORIO VENETO - Roberto Tonon non si ricandida a sindaco di Vittorio Veneto. Niente secondo mandato quindi per l’attuale primo cittadino, che questa mattina ha annunciato la sua decisione.

Tonon ha deciso di non correre per la poltrona di sindaco alle prossime elezioni amministrative per lasciare spazio a nuove energie alla guida della città.

Questa mattina il sindaco aveva convocato una conferenza stampa, durante la quale ha comunicato la propria “assenza” alla corsa per diventare primo cittadino. Non è esclusa, comunque, una sua candidatura come consigliere comunale.

"Ho deciso - ha annunciato con un videomessaggio su Facebook Tonon - di mettere a disposizione di chi saprà e vorrà portare avanti questo programma la mia esperienza. Sono sicuro che qualcuno raccoglierà il testimone e potrà, come sindaco, continuare il rilancio della città".

"Non vado a casa - precisa il sindaco nel video -, resto qui e aiuterò chi sarà in grado di raccogliere il testimone". Tonon ha ammesso che al termine di questo mandato "una certa stanchezza c'è", e che "per poter portare a termine tutti i progetti che abbiamo iniziato c'è la necessità di nuova energia".

Per ora non si conosce però il candidato sindaco del Partito Democratico.