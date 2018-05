Vittorio Veneto: il suo bar perde soldi per colpa delle impalcature, il comune non dà il risarcimento promesso

VITTORIO VENETO - Gli hanno montato le impalcature e i pannelli nel plateatico del bar: lui sta perdendo denaro e clienti, ma il comune non vuole risarcirgli il danno, come gli era stato promesso.

Sfortunato protagonista della vicenda è Lorenzo Baccichetti, gestore 22enne del bar “Ai portici” di Piazza del Popolo, al civico 20. Ha aperto l’attività lo scorso 21 dicembre, ma solo qualche mese dopo sono arrivate le impalcature e i pannelli, per il restauro di un immobile di proprietà comunale. “Stanno restaurando l’edificio davanti al mio bar – spiega il ragazzo – Stanno mettendo a posto il tetto e riverniciando. Le strutture provvisorie sono lì da un mese. Quelli del comune sono venuti ad avvisarmi da una settimana all’altra, promettendomi però un risarcimento per il danno”.

Nel frattempo però Lorenzo ha dovuto rinunciare alla parte esterna del suo locale. “Ho perso l’occasione fornita da 3 manifestazioni in città – continua il giovane – In quei giorni l’incasso è stato ridottissimo, di circa 80 euro”. Lorenzo si è anche recato in comune, per chiedere spiegazioni sulla durata dei lavori e sul compenso che gli era stato promesso.

“Mi hanno risposto che al massimo mi tolgono due mensilità sul pagamento del plateatico – racconta il gestore – Io pago 900 euro all’anno per quello spazio”. Quindi – in realtà – non si tratta di una vera e propria indennità, ma di uno “sconto” sulle tasse, che però non consentirà di coprire le perdite causate nell’ultimo mese.