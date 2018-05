Vittorio Veneto, il sogno del progetto Fenderl si realizza dopo 25 anni

VITTORIO VENETO - A 25 anni esatti dalla mobilitazione popolare che faceva nascere il progetto Fenderl, l’atteso teatro pubblico prende vita con il nuovo PalaFenderl. Con il cantiere della sala da 200 posti agli sgoccioli - il primo stralcio la renderà già agibile - quel sogno prende forma.

La mobilitazione. Il 25 aprile 1993 oltre 3mila persone, semplici cittadini e associazioni, davano vita al progetto Fenderl. Negli anni in cui i teatri e i cinema della città, oltre alla Casa dello Studente, chiudevano, i cittadini scesero in piazza per chiedere uno spazio pubblico per la cultura. Fu, ad oggi, l’ultima grande mobilitazione popolare in città a difesa della cultura. «Il teatro è morto», «Siamo rimasti in mutande» erano alcuni degli slogan usati dai manifestanti quel 25 aprile. Due cortei partiti da Serravalle, dove c’era il “Rossini” oggi teatro “Da Ponte”, e da Ceneda, dove c’era il “Verdi” che poi a distanza di anni riaprì come multisala, giunsero davanti al municipio. Al centro di piazza del Popolo vennero simbolicamente collocate le macerie del teatro e di quella cultura che in città stava morendo. A gran voce la gente chiedeva un nuovo teatro, il “teatro del 2000”. Tra i cartelli ce n’era uno che recitava “Compra un mattone per il tuo teatro”. E a distanza di 25 anni quello slogan si è concretizzato nel progetto del nuovo PalaFenderl, con centinaia di persone hanno donato oltre 200mila euro sui 410mila necessari.

Il ricordo. «Quella manifestazione – testimonia Carlo De Poi della Consulta dell’associazionismo culturale vittoriese – pose le basi per il progetto Fenderl. Fu Dario De Bastiani ad avere l’idea e l’allora sindaco Mario Botteon ad accogliere il nostro progetto. Poi con l’amministrazione comunale Della Libera, l’area Fenderl venne acquistata dalla Fondazione Fenderl per 600 milioni di vecchie lire, salvandola così dalla speculazione edilizia. All’epoca infatti il presidente Ferreri aveva ricevuto almeno un paio di offerte per l’acquisizione dell’area». Il Comune ebbe dunque la meglio sugli immobiliaristi. E l’area divenne la nuova fucina culturale della città.

Dalla tensostruttura al nuovo PalaFenderl. «Nel 1998 la neonata associazione PalaFenderl acquistava la tensostruttura tutt’ora esistente nell’area Fenderl per ospitare centinaia di persone in festa, spettacoli e incontri conviviali – prosegue De Poi -. Venti associazioni culturali, sociali, sportive e ricreative si unirono. Versarono ciascuna una quota da 500mila lire a 2 milioni di lire, che fu l’anticipo per acquistare la tensostruttura. Dopodiché, accendemmo un mutuo per pagare i 60 milioni di lire necessari. Era infatti apparso evidente come i tempi per costruire il vero PalaFenderl sarebbero stati lunghi». Da allora ad oggi il vecchio PalaFenderl, cioè la tensostruttura, ha ospitato centinaia di manifestazioni di ogni genere. «Oggi si appresta ad andare in pensione, dopo una onorata e rispettabile carriera» afferma De Poi. Il battesimo del nuovo PalaFenderl probabilmente si terrà a metà giugno, in occasione del raduno alpino triveneto del Centenario: sarà questa, infatti, la prima occasione per testare la nuova sala.