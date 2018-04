Vittorio Veneto, Silvia Criscuoli subentra al consigliere dimissionario De Bastiani

VITTORIO VENETO - Silvia Criscuoli subentra al consigliere dimissionario Alessandro De Bastiani. Era stata, tra i non eletti del Pd, la candidata che aveva ricevuto più voti alle ultime amministrative: Criscuoli ha confermato di aver accettato l’incarico ieri sera, dopo alcuni incontri pomeridiani.

Il nuovo consigliere si era infatti presa del tempo per riflettere, e solo ieri sera ha comunicato il suo subentro a De Bastiani, che nella giornata di ieri ha ricevuto tantissimi ringraziamenti e attestati di stima per la sua attività.

Dopo quelli del Pd, infatti, sono arrivati anche quelli di Matteo Saracino, consigliere di Partecipare Vittorio: “Ringraziamo il consigliere per il prezioso e continuativo lavoro svolto sia in aula che nella commissione consiliare da lui presieduta. Nel corso di questi anni abbiamo potuto apprezzarne la disponibilità al dialogo e la capacità di analisi schietta, al di fuori di logiche di partito e sempre coerente ai principi che hanno ispirato la sua azione politica in favore della città. Riteniamo che le sue dimissioni siano una grave perdita per il consiglio cittadino e per il partito da lui rappresentato che, con le sue dimissioni, perde uno degli ultimi autorevoli rappresentati in consiglio. Nostra speranza è che Alessandro de Bastiani continui a portare avanti l'impegno dimostrato fino ad ora per la nostra comunità, sempre animato da quello spirito di servizio dimostrato in tanti anni di impegno politico appassionato. Con l'occasione Partecipare Vittorio saluta l'ingresso in consiglio di Silvia Criscuoli, con l'augurio che possa compiere un buon lavoro in favore della città e che possa dimostrare con la propria azione politica di essere valida sostituta del consigliere uscente”.