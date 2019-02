Vittorio Veneto si spopola: più morti che nati. Più emigrati che immigrati

VITTORIO VENETO - Scende ancora il numero dei residenti a Vittorio Veneto: da 28.389 del dicembre 2017 si è passati, al 31 dicembre 2018, a 28.148. 333 persone sono morte nel 2018 in città, mentre 924 sono emigrate. Gli immigrati sono stati 833 e nuovi nati 183. Le nascite, 98 maschi e 85 femmine, sono aumentate del 14,3% in termini percentuali e di 23 in termini assoluti, rispetto al 2017, quando i nuovi nati sono stati 160.

Gli stranieri residenti in città sono 2.904, e i bambini nati da genitori immigrati sono stati 31. Un dato che dimostra come, in proporzione, gli stranieri mettano al mondo quasi il doppio dei bimbi rispetto agli italiani.

I dati sono stati resi noti dai servizi demografici del Comune, che ogni anno fanno una statistica della popolazione.