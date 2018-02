Vittorio Veneto: prendono in affitto un appartamento e lo usano come base per i loro furti

VITTORIO VENETO - Prendono in affitto un appartamento in zona san Gottardo, e lo utilizzano come covo per i loro furti. Si tratta di due giovani nomadi, di 19 e 25 anni, che usavano l’abitazione come base per i loro raid.

Il tutto era partito dopo la denuncia del furto avvenuto lo scorso 6 febbraio, a San Giacomo, e che risulta commesso dalla 19enne.

Entrambi sono stati denunciati per furto e ricettazione dai Carabinieri: in casa i militari hanno trovato ben 4mila euro di refurtiva, compresi i gioielli che erano stati sottratti durante il furto delle scorse settimane.