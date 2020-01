Vittorio Veneto piange Flavio Franco, ex consigliere comunale e volto noto della vita politica cittadina

VITTORIO VENETO – Lutto in città: oggi, giovedì 2 gennaio, è morto l’architetto Flavio Franco, ex consigliere comunale e volto noto della vita politica cittadina. 67 anni, vittoriese, dopo la maturità classica al liceo “Flaminio” si era iscritto ad architettura allo Iuav di Venezia, dove si era laureato nel 1979.

Da oltre quarant’anni praticava con proprio studio la professione di architetto, occupandosi di urbanistica, edilizia, bioedilizia e molto altro. Iscritto all’ordine degli architetti di Treviso, aveva occupato al suo interno vari incarichi.

Alla professione, Franco univa la passione per la politica. Era stato consigliere comunale tra le fila di Alleanza Nazionale, di cui era stato presidente fino al 2004, per poi abbandonare il circolo. Ma non aveva lasciato la politica. Nel 2014 si era candidato consigliere comunale con la civica “Vittorio con i giovani” da lui fondata per aprire la politica cittadina anche ai più giovani. Aveva sostenuto, all'epoca, il candidato sindaco Gianantonio Da Re.

Franco era socio del Lions Club di San Michele al Tagliamento-Bibione, di cui era stato anche presidente.

L’annuncio della sua morte è stato dato nel pomeriggio di oggi, giovedì, dal figlio Lino: “Ciao papà…” ha scritto, accompagnando il suo addio all’immagine dell’architetto Franco scattata nel suo studio, davanti ai numerosi progetti da lui firmati.

Decine e decine i messaggi di stima e di cordoglio espressi in queste ore. L’architetto, da tempo ammalato, si è spento attorniato dalla sua famiglia. Lascia la moglie Nadia, i figli Lino e Laura e l'anziana madre. Il funerale non è stato ancora fissato.