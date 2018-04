Vittorio Veneto, pestato davanti agli occhi della figlia dagli ultras dopo la partita

VITTORIO VENETO - Pestato di fronte alla figlia dai tifosi del Treviso Calcio, che mercoledì 25 aprile erano allo stadio “Barison” di Vittorio Veneto per il match contro l’Opitergina.

Un cittadino di origine marocchina, 43enne, stava rincasando insieme alla figlia 13enne, intorno alle 18: ha incrociato una quindicina di tifosi, che in quel momento stavano risalendo sul pullman che li aveva portati allo stadio. Il pretesto per il pestaggio è stata la maglia indossata dall’uomo, una divisa del Real Madrid.

La figlioletta aveva indosso quella della Juventus: ma sembra una scusa, e potrebbe essere il movente razzista dietro questo raid. Come riporta il Gazzettino, l’uomo è stato scaraventato a terra dalla sua bicicletta, ed è iniziato il pestaggio. Picchiato – anche con la fibbia delle cinture – di fronte alla piccola, che ha trovato riparo dietro una macchina.

L’uomo ha riportato botte ed escoriazioni. In suo aiuto è intervenuto un connazionale, 22enne, che ha assistito alla scena dalla finestra di casa: ma non ha fatto in tempo a scendere, visto che gli ultras hanno sfondato la porta della palazzina e hanno raggiunto l’uomo all’interno, pestando pure lui. Gli hanno tirato addosso anche un vaso di fiori. Il giovane ha riportato la frattura del setto nasale.

Sul posto sono quindi intervenuti i Carabinieri e la Polizia, identificando tutti i tifosi presenti prima che risalissero sul pullman.