Vittorio Veneto perde un milione di euro, Dus contro Da Re: "I soldi per ora non si vedono"

VITTORIO VENETO - E’ scontro aperto tra Lega e Pd sul milione di euro “perso” dal comune di Vittorio Veneto, a causa del mancato ricorso dell’amministrazione Tonon al Tar. 44 comuni della Marca hanno infatti vinto anche in Consiglio di Stato, ed hanno ora diritto al rimborso dei soldi versati nel Fondo di Solidarietà del 2015.

Era stato il segretario nazionale leghista e consigliere comunale Gianantonio Da Re a far emergere il caso la scorsa settimana, denunciando la perdita di un milione di euro per la città: “Fossi in Da Re sarei estremamente più cauto. Illudere i cittadini che ci siano dei tesori a Roma e sia semplicemente sufficiente fare causa per averli credo che sia un atto irresponsabile, anche se nell’immediato può avere qualche tornaconto elettorale – ha replicato il capogruppo dem Marco Dus - Se ci sono problemi a formare il Governo a Roma non si devono sfogare le ansie a Vittorio Veneto”.

Dus ha quindi elencato le passate “vicende” amministrative che hanno visto protagonista la Lega: in primis l’acquisto dell’ex Mafil, quindi i derivati, che “stanno dissanguando e ingessando la programmazione”, visto che prevedono l’uscita di 920mila euro per il 2018, di 1milione e 180mila per il 2019 e di 1 milione e 284mila per il 2020, e via crescendo fino al 2024 con 1 milione e 728mila.

“Come mai Da Re non se la prende con i comuni leghisti che non hanno fatto ricorso? - chiede Dus - La verità è che poiché l'importo del Fondo di solidarietà è quello, ed è immodificabile, se si dà di più ad alcuni va tolto agli altri. Ora secondo voi, se mai si cercherà di dare seguito a tale sentenza (tutto da verificare), gli altri 7.910 Comuni d’Italia non faranno a loro volta ricorso?” Seguendo la “logica” di Da Re si ottiene solo una vittoria di Pirro ma i soldi non si vedono, per il momento”.

L’amministrazione, attraverso il sindaco Roberto Tonon e l’assessore Giovanni Napol, sarebbe comunque al lavoro per cercare di “valutare il ricorso che anche quest’anno è stato proposto”, ha reso noto l’esponente dem.