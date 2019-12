VITTORIO VENETO - “Vittorio Veneto perde l’Unesco”: è la constatazione amara del capogruppo Pd Marco Dus.

“Apprendiamo che la sede dell’Unesco sarà a Valdobbiadene e non a Vittorio Veneto – continua l’esponente dem -. La proposta dell’assessore Fasan di candidare Villa Croze non è stata per nulla considerata. Per la Regione non esistiamo. Ricordo che Vittorio Veneto è nella core zone e Conegliano [che dovrebbe essere la sede logistica, ndr] no. Spiace che la Giunta non abbia approfittato di questa occasione e se la sia lasciata sfuggire”.