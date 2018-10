Vittorio Veneto, paziente insultata dal medico: "Siete come i neri"

VITTORIO VENETO - Insulti e offese durante la visita: per questo un medico è stato condannato a risarcire la paziente con mille euro, oltre a dover pagare altri mille euro di multa. E’ accaduto all’ospedale di Vittorio Veneto, dove una donna – originaria del sud Italia – si era recata per una visita specialistica.

Era andata al pronto soccorso, ma i medici le avevano consigliato di rivolgersi ad un medico specializzato. Nel 2016 la donna si è fatta visitare dal medico poi convenuto in giudizio: l’uomo avrebbe però insultato la donna, con epiteti razzisti, credendo che il caso fosse di competenza del medico di base.

Salvo poi consigliare un intervento urgente in seconda battuta. “Siete come i neri, che credono che sia tutto dovuto”, avrebbe detto alla donna. La signora ha quindi denunciato il medico, condannato poi dal Giudice di Pace per ingiurie.