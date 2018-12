VITTORIO VENETO - Partita la raccolta firme per la bonifica dell’eternit all’ex Carnielli. Promotore un gruppo di cittadini, che risiedono vicino all’ex fabbrica: da oggi i moduli sono comparsi in città.

Chiedono al sindaco Roberto Tonon “l’immediata attivazione della bonifica dell’eternit presente nelle aree ex Carnielli ed ex Fassina, che costituiscono un serio pericolo per la salute dei cittadini”.