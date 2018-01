Vittorio Veneto, il parcheggio del cimitero di Ceneda resta chiuso: "C'è qualcosa non a norma?"

VITTORIO VENETO - Continua la telenovela del parcheggio del cimitero di Ceneda. Il park è infatti ancora transennato, e l’accesso a pedoni e auto rimane vietato: dal 10 di gennaio, quando è stata emessa l’ordinanza di chiusura. Il provvedimento si era reso necessario dopo il maltempo che aveva fatto volare a terra parti della copertura in plastica dell’antennone.

Delle sorti del parcheggio si è parlato ieri sera nel consiglio di quartiere: “E’ un caso davvero misterioso – ammette il consigliere Michele Bastanzetti – L’ordinanza ordinava la messa in sicurezza entro il 20 gennaio”. Effettivamente gli operai sono entrati in azione il 13 gennaio, rimuovendo tutta la copertura in plastica rimasta sull’antenna e le parti cadute a terra.

“In piazza Medaglie d’oro, dov’è accaduta la stessa cosa, hanno impiegato solo un giorno a sistemare il tutto” continua Bastanzetti. Il parcheggio si trova quindi da due settimane in una situazione paradossale: è stato messo in sicurezza, nessuno più ci lavora, ma è ancora chiuso.

Bastanzetti ha ipotizzato un problema legato ad un punto dell’ordinanza: quello che stabilisce la chiusura del park fino all’invio – da parte di Telecom – dell’attestato di messa in sicurezza.

“Vuoi vedere che ci sono dei problemi con quel documento, e che qualcosa non è a norma?” l’ipotesi del consigliere.