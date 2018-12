Vittorio Veneto, oltre 400 firme contro l'arrivo di un nuovo vigneto vicino all'asilo

Immagine di repertorio

VITTORIO VENETO - Superata quota 400 nella raccolta firme contro il (possibile) vigneto adiacente all’asilo di San Giacomo. Procede spedita la raccolta di firme da parte dei genitori dei bambini dell’asilo, supportati da un gruppo di residenti. A quattro giorni dall’avvio della petizione le sottoscrizioni hanno superato quota 400, ma i genitori non intendono accontentarsi e proseguiranno nel loro obiettivo anche nei prossimi giorni.

“Sono numeri che ci motivano a continuare – fanno sapere genitori e residenti – e ringraziamo tutti quelli che, con una semplice ma importante firma, ci stanno appoggiando. E’ una questione che riguarda tutti noi cittadini e per questo chiediamo alla popolazione di sostenerci venendo a firmare in asilo o presso la pasticceria Dolomiti di Piazza Fiume”.

Il campo che confina con l’asilo sembra infatti essere stato predisposto per una nuova coltivazione, anche non ci sono indicazioni né cartelli che precisano il tipo di coltura che potrebbe eventualmente arrivare. La siepe è stata però abbattuta e il terreno è stato livellato. E’ bastato questo a far scattare la raccolta firme contro il possibile arrivo di un nuovo vigneto.

I firmatari vogliono scongiurare non tanto la piantumazione del vigneto in sé, quanto il possibile uso di pesticidi vicino ad un luogo sensibile come l’asilo, che confina con il campo. Il sindaco Tonon, martedì sera in consiglio comunale, aveva annunciato che era stata scritta una lettera alla proprietà del terreno per chiedere un incontro chiarificatore.

“Siamo sollevati dall’apprendere che sindaco e amministrazione comunale condividono le nostre stesse preoccupazioni – affermano i genitori -. Siamo soddisfatti anche dell’appoggio che stiamo avendo da parte dell’Aulss2, che ci ha contattati per assicurarci che già in questi giorni inizieranno i sopralluoghi nell’area per determinare le prescrizioni a cui i proprietari dovranno attenersi”.