Vittorio Veneto, nuova rivendita di materiale edile in via Carso: "I furgoni congestioneranno il traffico"

VITTORIO VENETO - Apre un’attività commerciale all’ex magazzino comunale di via Carso: si tratta di una rivendita di materiali edili, una sorta di grossista del settore. In quella via però uscirà anche il traforo di Sant’Augusta, e c’è preoccupazione tra i vittoriesi per i possibili disagi dovuti al traffico pesante.

In quel tratto, oltre al traffico in uscita dalla galleria, potrebbero quindi transitare “nuovi” mezzi di trasporto, come camion, furgoni e furgoncini. Per trasportare il materiale edile, infatti, i clienti si recheranno in via Carso con i propri mezzi di trasporto merci, appesantendo ulteriormente il traffico.

A segnalare la cosa è Michele Bastanzetti del Sac, che ha denunciato le potenziali criticità in via Carso. Strada che corre dove ci sono due scuole molto frequentate come il “Beltrame” ed il “Flaminio”, e dove ci potrebbero essere quindi problemi anche con i pedoni, vista la grande quantità di studenti.