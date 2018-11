Vittorio Veneto: non riesce a parlare, leggere e scrivere. Per la 14enne la scuola è un incubo

VITTORIO VENETO - Deve imparare attraverso il linguaggio dei segni, ma per lei c’è un interprete solo per sei ore scolastiche a settimana. Il caso è stato sollevato dal Gazzettino: una ragazzina di 14 anni, con disabilità, è costretta ad andare a scuola avendo il “sostegno” del mediatore solo per poche ore a settimana.

Ci sente, comprende tutto, ma non legge e non scrive. Ma soprattutto, non può parlare. Con l’interprete potrebbe comunicare tranquillamente. Il “problema”, dal punto di vista anche burocratico, è che la giovane ci sente: se fosse sorda infatti avrebbe diritto alle 20 ore di insegnamento della lingua dei segni.

La famiglia della ragazza, che frequenta la prima superiore in un istituto di Vittorio Veneto, ora è pronta a rivolgersi al tribunale per veder riconosciuti i diritti della figlia. In seconda e terza media era stata lasciata addirittura senza interprete.