Vittorio Veneto, manca poco alla fine degli scavi per il traforo

VITTORIO VENETO - Ultimi metri e la galleria del traforo sarà conclusa. «Intorno a venerdì 18 maggio è previsto l’abbattimento dell’ultimo diaframma» annuncia Anas, società titolare della variante alla statale 51 d’Alemagna “La Sega – Rindola”. Lo scavo, iniziato nel settembre 2015, è agli sgoccioli.

«Manca una decina di metri al collegamento dei due fronti» conferma la società. La galleria è lunga 1.496 metri e corre dentro al colle Marcantone. Con l’abbattimento dell’ultimo diaframma, il lavoro all’interno della galleria non sarà però concluso, perché ci saranno da fare i sotto-servizi e completare la sede stradale. Dunque, il via vai dei mezzi proseguirà ancora.

Nel frattempo Anas ha restituito le case di Borghel ai legittimi proprietari, che le avevano lasciate nell’autunno 2016. Sotto a questo gruppo di abitazioni tra le vie Vinera e Borghel è stata scavata la galleria e le ricadute, in superficie, sono evidenti, tanto che le case oggi sono inabitabili. I proprietari dovranno provvedere a una ristrutturazione se vorranno farvi ritorno.

«Gli edifici sono già stati restituiti ai proprietari e sono state liquidate le somme per l’indennizzo dei danni» dice Anas. Tutti, meno una famiglia, hanno accettato la somma offerta. «Le nostre case sono tutte disastrate» testimoniano i proprietari. «Servono interventi, anche importanti – proseguono -, c’è un lavoro immane da fare che richiede una marea di soldi. Credo che il risarcimento ottenuto non coprirà i costi di tutti gli interventi necessari. E nessuno mai vorrà acquistare le nostre case».

Per il momento le famiglie rimangono nelle abitazioni provvisorie scelte un anno e mezzo fa. Poi decideranno se ristrutturare le loro case di via Borghel e via Vinera. Quanto all’innesto sud del tracciato con via Carso, Anas aggiorna: «Il progetto ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, mentre è in corso l’istruttoria presso il Ministero dell’ambiente per la verifica di assoggettabilità e presso il Provveditore alle Opere Pubbliche per la conformità urbanistica».