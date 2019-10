Vittorio Veneto in lutto per la drammatica scomparsa di Mauro Bena

VITTORIO VENETO - Mauro Bena venerdì aveva passato la serata con un amico nella pizzeria a San Giacomo di Veglia “Ritorno di fiamma”. Insieme avevano iniziato ad attraversare via Cal de Livera sulle strisce pedonali, quando un 22enne residente in città, ha falciato il 68enne.

L’amico è riuscito a salvarsi. Secondo la ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, il semaforo segnava il giallo, ma stava per scattare il rosso. Il giovane per riuscire a passare in tempo ha accelerato, non accorgendosi che il 68enne aveva iniziato ad attraversare la strada. Mauro è morto sul colpo.

L’uomo di origini triestine abitava da diversi anni nel quartiere Costa con la famiglia, un volto noto e stimato in paese. La data del funerale non è ancora stata fissata, l’uomo lascia la moglie e i figli