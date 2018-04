Vittorio Veneto: le fontane sono spente e lerce, gli orologi non funzionano

VITTORIO VENETO - Sos – ancora una volta – per le fontane di Vittorio Veneto. E’ il consigliere di Forza Italia Paolo Santantonio a riportare sotto i riflettori non solo le condizioni di degrado in cui versano, ma anche la loro prolungata chiusura.

Il forzista ha infatti presentato ben due interrogazioni sul tema, denunciando l’abbandono delle fontane cittadine: quella degli Arditi a Salsa, del cardinale Dalla Torre in Piazza Giovanni Paolo I, dei Frati, di via Rizzera, di piazza Gallina, della scalinata di Santa Augusta in via Calcada, di piazza Sant’ Andrea, di piazzetta del Campanile e di piazza della Fontana a Serravalle, infatti, “fanno tristissima mostra di sé in quanto sporche, lerce, ricettacolo di fogliame e talora di rami e rametti portati dal vento e in taluni casi persino di ordinaria monnezza”, scrive Santantonio.

Quella di piazza del Popolo e dei Giardini, invece, oltre alle quattro fontanelle proprio in centro città, sono “inspiegabilmente ancora inattive, contrariamente alla prassi consolidata negli anni che le ha sempre viste riattivate all’inizio della primavera”. Perché allora sono rimaste chiuse, ad oltre un mese dall’inizio della bella stagione? La seconda interrogazione riguarda invece nello specifico la fontana degli Arditi a Salsa e quella del Cardinale a Ceneda: Santantonio chiede aggiornamenti sul restauro della prima, e informazioni su un eventuale intervento che riguardi la seconda.

Per la fontana di Piazza Luigi Borro, a fine 2017, l’amministrazione ha affidato i lavori alla ditta Ruggio Emanuela di Vittorio Veneto, ma ad oggi non si conoscono i dettagli dell’avanzamento del progetto. La fontana cenedese invece rimane bisognosa di un intervento immediato, che possa restituirla al decoro che le si addice. Ma non sono solo le fontane a far discutere: Santantonio ha infatti presentato anche un’interrogazione sull’orologio del Museo del Cenedese.

“Da alcuni mesi è bloccato sulle ore 10.47 pur continuando regolarmente a battere sia le ore che la mezz’ora”, segnala in consigliere.