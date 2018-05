Vittorio Veneto, l'antico muro di via Labbi è "salvo"

VITTORIO VENETO - Il muro storico di via Labbi, a Salsa, sarà “salvato”. Lo annunciano le Ferrovie dello Stato, che provvederanno all’elettrificazione della linea Conegliano-Vittorio Veneto. I residenti avevano temuto per le sorti del loro brolo ultracentenario, utilizzato in passato per separare la proprietà privata da quella pubblica.

A metà maggio si era sparsa la voce di una possibile demolizione di una parte del muro, e il consigliere di Partecipare Vittorio, Matteo Saracino, si era subito attivato con una richiesta di accesso agli atti. La parziale demolizione ci sarà, ma sarà seguita dal ripristino della parte abbattuta.

“Per consentire la cantierizzazione dei lavori dell’elettrificazione, la parte finale del muro, quella a ridosso del passaggio a livello, per circa 3 metri, verrà “smontata” e a fine lavori “rimontata” - chiariscono da Fs - Di fatto per un periodo lo accorceremo per una piccolissima parte, ma poi andremmo a ricostruirlo così com’è”.

I residenti, preoccupati per le sorti del manufatto, potranno quindi riavere il “loro” muro al completo una volta terminati i lavori di elettrificazione.