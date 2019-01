Vittorio Veneto, interiora di pecora abbandonate lungo il Meschio

VITTORIO VENETO - Resti di pecore abbandonati sul greto del Meschio.

A sollevare il caso è il Gazzettino: come riporta il quotidiano, infatti, alcuni residenti hanno segnalato la presenza in via Galvani di alcuni sacchi, dentro i quali c’erano interiora e velli di pecore.

Sacchetti di nylon nero, abbandonati nei giorni che precedevano il Natale.

Sono stati rimossi ieri: da un sacco usciva parte del contenuto, che ha suscitato sdegno e disgusto tra i passanti. Si tratta molto probabilmente dei resti di una macellazione casalinga.