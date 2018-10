Vittorio Veneto: guida in contromano e senza patente, per lui maximulta da oltre 5mila euro

VITTORIO VENETO - In contromano e senza patente: stava correndo con la sua Lancia Y via Nannetti nel tratto in cui è concessa solo la direzione sud-nord. Un pensionato udinese è stato fermato dalla polizia locale all’altezza di via Da Vinci nella tarda mattinata di ieri. Circa 300 i metri percorsi in contromano.

Ma non è tutto: quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti, infatti, l’uomo ha mostrato una patente scaduta da 10 anni.

Fortunatamente la manovra dell’uomo non ha causato incidenti o investimenti, nonostante la sua pericolosità. E’ scattato immediatamente il fermo del mezzo, e l’uomo è stato accompagnato in comando.

Per lui una maximulta da 5160 euro, sia per la guida senza patente che per la manovra assolutamente vietata dal codice della strada.