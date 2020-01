Vittorio Veneto, via Galilei "rasata a zero": abbattuti abeti e ginkgo biloba

VITTORIO VENETO - Via Galilei “rasata a zero”: ieri sono stati infatti abbattuti altri 4 abeti e una decina di ginkgo biloba, lungo la via che nei mesi scorsi era stata interessata da un’importante intervento di taglio degli alberi. “Abbiamo abbattuto tutto quello che c’era da abbattere”, ha commentato l’assessore leghista Bruno Fasan.

Gli esemplari tagliati, ad ogni modo, verranno rimpiazzati con altre essenze: questa la politica, in materia di alberi, dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Miatto. “Quando si piantano degli alberi lungo un viale, la loro sorte è già stata decisa. Un albero piantato lungo un viale dura al massimo 40, 45 anni”, spiega Fasan.

A fine mese, al massimo per inizio di febbraio, verranno piantati i nuovi alberi: 102 essenze sono già arrivate in città, e sono state depositate nelle serre. 60 saranno piantate nella sola via Galilei. Per i 102 nuovi alberi l’amministrazione spende 20mila euro, mentre a bilancio sono stati mesi altri 40mila euro per le potature.