Vittorio Veneto, fiamme nel terrazzino di un appartamento di viale della Vittoria

VITTORIO VENETO - Attimi di paura in viale della Vittoria, per un incendio scatenatosi all’esterno di un appartamento del complesso residenziale che si trova di fronte alla Galleria IV Novembre.

Ad andare a fuoco, intorno alle 18.30, la tenda esterna di una delle abitazioni: le fiamme fortunatamente si sono sviluppate solo all’esterno, nel terrazzino, e hanno divorato il tessuto del tendone.

Ad accorgersi dell’incendio i proprietari di casa, che hanno chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco, il cui pronto intervento ha consentito di spegnere in breve tempo le fiamme.

Sul posto, per i rilievi del caso, anche una pattuglia dei Carabinieri: si indaga sulle cause che hanno originato il rogo. Per fortuna non si sono registrati feriti, e il tutto si è risolto per il meglio.