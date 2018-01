Vittorio Veneto, entrano a rubare mentre la famiglia è in casa: via con i contanti

VITTORIO VENETO - Sono entrati quando i proprietari erano in casa, a pochi metri da loro, e sono riusciti a rubare i contanti dal portafoglio.

Il furto è avvenuto sabato a Costa, intorno alle 18.30: come riporta Qdpnews.it, il furto è stato scoperto dalla famiglia solo dopo mezz’ora: hanno trovato il portafogli sul tavolo della camera, lo stipite della portafinestra rotto e la borsa in mezzo al giardino.

Fortunatamente non si tratta di grandi cifre. Rimane però la preoccupazione per aver subito un furto proprio quando la famiglia si trovava in casa. I Carabinieri hanno effettuato il sopralluogo del caso.