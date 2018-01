Vittorio Veneto, due ciclisti investiti in un giorno

VITTORIO VENETO - Due investimenti di ciclisti in un giorno solo a Vittorio Veneto. Il primo è avvenuto poco dopo le 9, in via Martel, dove un 53enne è stato buttato a terra da una Fiat 600.

Come riporta il Gazzettino, fortunatamente l’uomo ha riportato solo politraumi, senza fratture o ferite gravi.

E’ stato medicato al pronto soccorso di Vittorio Veneto. Il secondo investimento invece in via Galilei, all’incrocio con via Oberdan. Una 72enne è stata travolta da una Renault Clio condotta da un ventenne.

E’ stata trasportata all’ospedale di Costa, anche se le sue condizioni non si sono rivelate gravi.