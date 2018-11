Vittorio Veneto, donna pedinata dai ladri: le entrano in casa e devastano tutto

VITTORIO VENETO - Pedinano la proprietaria, entrano in casa e devastano l’appartamento. E’ accaduto giovedì scorso in via Oberdan: la 72 – come riporta la Tribuna – era uscita di casa per circa un’ora, quando i ladri hanno fatto irruzione nell’abitazione al piano terra.

Hanno rovistato ovunque, ma non sono riusciti a trovare nulla. Quindi hanno devastato la casa, mettendo a soqquadro le stanze. Rimane però la paura, anche tra i vicini, per il “pedinamento” subito.

I malviventi potrebbero infatti aver seguito i movimenti della donna, aspettando proprio l’arco di tempo in cui era uscita di casa. Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri.